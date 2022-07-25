محافظ أسوان يلتقى مسئولى صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

التقى اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، بالدكتور سعيد محمد مسئول صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم ، والدكتور محمد سعيد مدير المتابعة بالصندوق، وبحضور عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم.

يأتى ذلك اللقاء، لمناقشة سبل وآليات التعاون مع الصندوق وإستثمارها فى الإرتقاء بجودة التعليم وتحسين بيئة العمل من خلال التوسع فى مشروعات إنشاء مدارس جديدة ، ورفع كفاءة المدارس الحالية وتزويدها بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة ، بالإضافة إلى دراسة طرق تيسير الإجراءات الإدارية والتكاليف الدراسية مراعاة للظروف المعيشية للطلاب وأسرهم.

وخلال اللقاء وجه اللواء أشرف عطية بسرعة الإنتهاء من إعداد المقايسات الفنية وإجراءات التخصيص وغيرها من الإجراءات اللازمة لإستغلال قطعة أرض بمساحة 14 ألف م2 بشرق مدينة أسوان لإقامة مجمع للمدارس.

وشدد، على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة للنهوض بالمنظومة التعليمية بمختلف مكوناتها من أجل تحقيق طفرة ملحوظة وتذليل كافة العقبات والمشكلات وبما يساهم فى تقليل الكثافات الطلابية وتوفير المناخ الملائم لتخريج طلاب مؤهلين قادرين على تحمل المسئولية ومواجهة تحديات المستقبل على الوجه الأكمل.

كما كلف محافظ أسوان بسرعة إعداد حصر شامل لكافة المشروعات الخاصة بالتربية والتعليم سواء المزعم إنشاؤها أو الجارية أو المتعثرة من أجل عرضها على صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمة لتوفير الدعم المالى والمادى المطلوب لتنفيذها والإستفادة من خدماتها فى تحقيق المنفعة والصالح العام للطلاب والمجتمع المحيط فى أقرب وقت ممكن.