محافظ أسوان: أهمية مشروع الهوية البصرية لإبراز الشخصية المميزة للتراث

وأضاف محافظ أسوان، أنه منذ تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروع الهوية البصرية في إحتفالية نهاية أسبوع الصعيد بمحافظة أسوان فى ديسمبر الماضى فنحن نعمل في منظومة واحدة كدولة مصرية مما ساهم في إنجاز نسبة كبيرة من هذا المشروع الحضارى في وقت وجيز، وجار تنفيذ المتبقى منه ضمن خطة ورؤية المحافظة المتكاملة لإحداث نقلة جمالية لمدينة أسوان وباقى مدن المحافظة.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه جار تنفيذ أكبر عملية إحلال وتجديد للبنية التحتية يتوازى معها عملية تطوير وتجميل وتشجير حيث تم الإنتهاء من واجهة المدينة والتي تضم بلازا درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم بطول 2400 متر ، كما جارى حالياً تنفيذ مشروع ممشى مصر بطريقى كورنيش النيل القديم والجديد بطول 13 كم، علاوة على الشوارع الداخلية ، وهو الذى يتخلله جداريات ومجسمات ولوحات الهوية البصرية ، بجانب وضع تصميماتها على وسائل النقل الجماعية و التاكسى بإجمالى 1500 سيارة ، وكذا على أشرعة 1061 قارب ومركب نيلى.

وشدد، على أن مشروع الهوية البصرية ساهم فى زيادة معدلات حركة السياحة العالمية والداخلية لأسوان كأحد أهم مقاصد السياحية على خريطة السياحة الدولية والمحلية ، والتي تتمتع بتنوع فريد في الأنماط السياحية، ووجه أشرف عطية الدعوة للسائح العربى والأجنبى بزيارة أفضل مشتى عالمى بأسوان في الموسم السياحى القادم.

كما وجه رسالة للمستثمرين ورجال الأعمال بأن المستقبل الواعد للإستثمار والتجارة الحرة ينطلق من أسوان باعتبارها الباب الملكى نحو الأسواق الإفريقية فى ظل قرب تدشين أكبر منطقة لوجستية عالمية، بالإضافة إلى توافر مختلف المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية وسمكية، ومصادر متنوعة للطاقة، فضلاً عن شبكة الطرق والمطارات والموانئ النهرية والبرية.