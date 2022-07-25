محافظة الجيزة تكلف لجنة لفحص شكوى تراكم المياه بجوار عبارة الحوامدية

كتب ـ سيد الخلفاوى

رصدت محافظة الجيزة الشكوي المنشورة بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر أهالى مدينة الحوامدية من وجود تصريف لمياه الصرف على نهر النيل .

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة من مدينة الحوامدية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتواجد الميداني لمعاينة وفحص الشكوي .

وبدورها أفادت، أن الصورة المتداولة تم التقاطها خلال عيد الأضحي المبارك أثناء فترة حدوث ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل ومع انخفاض مستوى المنطقة المشار إليها الكائنة بمرسي العبارة أدي الى تراكم مياه النيل بهذه المنطقة المنخفضة من المرسي، وأن المياه المتراكمة عزبة وخاصة بنهر النيل وليست مياه صرف .

كما شملت الإجراءات التي اتخذتها محافظة الجيزة لحل الشكوي القيام بفتح مجري ومسار للمياه لعودتها الي نهر النيل مرة أخرى، وفتح وتمهيد الطريق أمام المتجهين لركوب العبارة مرة أخرى ورد الشىء لأصله .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة والرصد الدوري للمنطقة محل الشكوي لضمان عدم تكرارها .

وقدم المواطنون المتقدمون بالشكوي الشكر للمحافظ والأجهزة التنفيذية للمحافظة القائمة علي العمل و سرعة الاستجابة للشكوي .



















