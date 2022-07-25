محاضرات حول إنجازات ونتائج ثورة 23 يوليو بقصر حسن فتحى ومكتبة المحاميد بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان" إنجازات ثورة 23 يوليو"، وتحدث أحمد محمد مدنى مسئول القصر، عن أحوال مصر قبل ثورة 23 يوليو وإنجازات الثورة على المستوى السياسي والعلمي والاجتماعى والاقتصادى وعلى المستوى العربى والعالمى.

وفى نفس السياق، عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو" وأوضح سيد صدقى أسباب الثورة ونتائج ثورة 23 يوليو على الفرد، وأهم النتائج على المجتمع على المستوى المحلى والمستوى العالمى، وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "تعليم برنامج الويندوز للمبتدئين" وأوضح مصطفى عبد العاطى الطاهر تعريف برنامج الويندوز وإصدارات البرنامج ومميزاته، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية بالتعاون مع الأزهر الشريف إدارة الوعظ والإرشاد محاضرة بعنوان"تقويم النفس بالأخلاق"، وأوضح فضيلة الشيخ أشرف شوقى محمد تقويم النفس بالأخلاق وكيف ربى النبي السلف الصالح على الأخلاق ولماذا نعانى الآن من قلة الأخلاق، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الكعبة المشرفة"نفذها طه أبو الشيخ، بجانب ذلك أعد المركز الحضري عرض مسرح العرائس بعنوان "النظام" أداء عوض الله محمد.

فيما نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الانتماء والمواطنة" وتحدث محمد أحمد إبراهيم عن المواطنة والانتماء وأهميتها وأهمية الانتماء للأوطان، بجانب ذلك أعد بالقصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقى قصائد "حنين، ظلمه، تطواف"، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة حكي بعنوان"داخل الطين كنز" ألقتها سلوى جودة وقالت داخل الطين كنز قصة حقيقية وداخل كل إنسان كنز كبير، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية بعنوان"الجميلة والعراف" تأليف نوال مهني ألقتها وردة حسن، وأعدت المكتبة ورشة حكي بعنوان"مجموعة الأغذية الثالثة" تأليف صلاح عبد القادر ألقتها حجاجية خيري.

عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الميتافيزيقا في الفن التشكيلي" وتحدث د.أحمد جمال عيد عن إختيار موضوع في العمل الفن التشكيلي وتعريف بالميتافيزيقا والبعد الفلسفي للفنان التشكيلي في إختيار الأعمال التشكيلية والخط الموازي للأعمال الفنية ذات الأبعاد الميتافيزيقية وهو الخط التقني، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان"كيفية المحافظة على البيئة"، وأوضح سيد صدقي مفهوم البيئة وأسباب تلوث البيئة وكيفية المحافظة عليها، بالإضافة إلى ذلك أعد بالقصر الإجتماع الأسبوعي لنادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي واستمعنا إلى الموهبة الصغيرة ملك قناوي وقصيدة "أعجوبة"، وإلى الشاعر ناصر الدسوقي وقصيدة "نعيم الفقر"، وأعد القصر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقي وألقى قصيدة بعنوان "ناس سارقينك".



محاضرات حول إنجازات ونتائج ثورة 23 يوليو بقصر حسن فتحى (1)



محاضرات حول إنجازات ونتائج ثورة 23 يوليو بقصر حسن فتحى (2)



محاضرات حول إنجازات ونتائج ثورة 23 يوليو بقصر حسن فتحى (3)



محاضرات حول إنجازات ونتائج ثورة 23 يوليو بقصر حسن فتحى (4)



محاضرات حول إنجازات ونتائج ثورة 23 يوليو بقصر حسن فتحى (5)