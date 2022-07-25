اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 11:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

في لقاء مع قيادات لجان نقابية..

مجدي البدوي يطالب القوى العمالية بوثيقة موحدة بشأن مطالبهم من الحوار الوطني

الإثنين، 25 يوليه 2022 09:41 ص
مجدي البدوي يطالب القوى العمالية بوثيقة موحدة بشأن مطالبهم من الحوار الوطني مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من جميع القوى العمالية، بضرورة التوحد حول مطالب العمال، بإصدار وثيقة تعبر عنهم وعن المشاكل التى تقف عائقا حول تطوير العمل والإنتاج، وذلك من أجل إنجاح الحوار الوطني.
 
جاء ذلك خلال اجتماع البدوي أمس الأحد مع رؤساء اللجان النقابية التابعة لوزارة الثقافة، وذلك بمقر النقابة العامة، مشددا على استعداد النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام والثقافة والاثار على إطلاق مبادرة توحيد المطالب العمالية وإصدار وثيقة بها.
 
وأكد رؤساء اللجان النقابية المجتمعين، على أهمية دور وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها، باعتبارها صاحبة الدور الأبرز فى معركة الوعى، التى أطلقتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
 
وأضاف رؤساء اللجان النقابية أن تطوير دور وأداء وزارة الثقافة سيساهم بشكل كبير فى العبور إلى الجمهورية الجديدة بأفكار ورؤى جديدة.
 
وفى النهاية، حث البدوي رؤساء اللجان النقابية على أداء دورهم النقابى، والتحاور مع العاملين بشكل دائم حول أهمية المرحلة ودورهم الهام فى بناء الجمهورية الجديدة.
 
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال
مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال

مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

 


اتحاد العمال

الحوار الوطنى

مجدى البدوى

مطالب العمال من الحوار الوطنى

الحوار الوطني



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة