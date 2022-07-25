اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 03:25 ص
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ما هى إجراءات الدولة لمواجهة التغيرات المناخية؟

الإثنين، 25 يوليه 2022 03:00 ص
ما هى إجراءات الدولة لمواجهة التغيرات المناخية؟ تأثيرات التغيرات المناخية
كتبت ــ أسماء نصار

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اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على كافة القطاعات وخاصة الزراعة، وفى التقرير التالى نرصد إجراءات الدولة لمواجهة تلك التغيرات.
 
1- إنشاء المركز الوطني لمواجهة التغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزراء المعنيين.
 
2- أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050 .
 
3-إقامة المشروعات لحماية الشواطئ تحسبا  لارتفاع مستوى سطح البحر.
 
4-القيادة السياسية أطلقت برنامجا لتنمية وتطوير البحيرات ومشروعات عملاقة للطاقة الجديدة والمتجددة .
 
5-تبنت الدولة فكرة المدن الخضراء والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء .
 
6- أطلقت الحكومة مشروع ضخم لتحديث أساليب الرى.
 
7- استنباط أصناف جديدة من التقاوى قادرة على التأقلم مع ظاهرة التغيرات المناخية .
 
8- التوسع في التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة .
 
9-أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعا يعتبر الأضخم على مستوى العالم وهو حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري ودعم الفئات المهمشة وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتمكينهم من الصمود في مواجهة التغيرات المناخية من خلال بعض المشروعات مثل البتلو وتحسين السلالات ومراكز تجميع الالبان والقوافل البيطرية وغيرها.
 
 

الزراعة

الرى

التغيرات المناخية

اثار التغيرات المناخية

التغير المناخى



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