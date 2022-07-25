لمنع الاستغلال.. تحرير 31 محضرا والتحفظ على 330 علبة سجائر فى حملات بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية للأجهزة الرقابية بالمديرية باستمرار عمل حملات إدارة الرقابة بالمديرية وإدارات التموين الفرعية المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب باستمرار حملاتها على محلات وأماكن بيع السجائر المحلية والأجنبية المسعرة من قبل الدولة بعد رصد عدة شكاوى وتحقيقا فى شكاوى المواطنين بقيام بعض التجار المستغلين لموسم المصيف ورفع اسعار السجائر عن السعر المحدد لها.

و حماية المواطنين من الاستغلال و لضبط الأسواق فى هذا القطاع ، فقد تم شن الحملات الرقابية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية ،وأسفرت عن تحرير 20 محضر بيع سجائر بسعر أزيد ،تحرير محضرين حيازة و بيع سجائر مجهولة المصدر و تحريز عدد 330 علبة ,تحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة ،و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.