وذكرت اللجنة - في تقرير لها أوردته قناة "اليمن" الإخبارية اليوم الاثنين، أن الانتهاكات الحوثية الموثقة خلال الشهـر الجاري توزعت بين مقتل وإصابة 18 مدنيا، وحالة احتجاز تعسفي، وتضرر 3 ممتلكات بسبب انفجار الألغام التي زرعتها جماعة الحوثى.

واتهم التقرير الحوثيين بممارسة الانتهاكات بحق المدنيين من أبناء المحافظة بشكل شبه يومي، في ظل سريان الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل الماضي.

ودعت اللجنة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات المحلية والدولية، إلى إدانة مثل هذه الجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين والتحرك الجاد لإيقافها والضغط على جماعة الحوثي لوقف كل ممارساتها الإجرامية المخالفة للقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية ومحاسبة قادتها.

وكان تقرير حقوقي حكومي قد اتهم، الأربعاء الماضى، الحوثيين بارتكاب أكثر من 3 آلاف حالة انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة الجوف منذ مطلع العام الجاري.

جدير بالذكر أن جماعة الحوثي الانقلابية تسيطر على معظم مديريات محافظة الجوف الغنية بالنفط.