اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 06:22 م
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لاستعراضهما بالموتوسيكلات.. حجز عاطلين عرضا حياة الآخرين للخطر بالإسكندرية

الإثنين، 25 يوليه 2022 05:47 م
لاستعراضهما بالموتوسيكلات.. حجز عاطلين عرضا حياة الآخرين للخطر بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الاسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز عاطلين على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتعريض حياتهما والآخرين للخطر، بعد قيامهما بقيادة دراجتين بخاريتين برعونة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الدرجات البخارية، والتحفظ على مقطع الفيديو للفحص.
 
تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد برصد مقطع فيديو، يظهر خلاله شخصان يقودان دراجتين ناريتين برعونة، معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر. على الفور تم تحديد الدراجتين الناريتين وقائديهما وهما عاطلان وتبين إرتكابهما الواقعة بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية.
 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم القاء القبض عليهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتبين عدم حملهما رخصة قيادة والدراجتين بدون لوحات معدنية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

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