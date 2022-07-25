كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 من "اليوم السابع"؟

كتب ــ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون فى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، لافتة إلى أنه لن تعلن قبل هذا التاريخ وما زالت أعمال التصحيح ورصد الدرجات مستمرة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن حصول الطالب على نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون من خلال رقم الجلوس بعد نشر المساحة على موقع "اليوم السابع"، الذى حصل على حق إعلانها بعد التعاقد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مضيفة أن النتيجة سوف تظهر كالتالي: ناجح وحاصل على مجموع درجات - دور ثان أو راسب" أو محجوبة وهؤلاء الطلاب من تم تحرير محضر لهم بسبب الإخلال بأعمال الامتحانات.

كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم قال: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والشائعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للشائعات ولا توجد له أى مصداقية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، موضحة أن الامتحانات تبدا 20 أغسطس المقبل وتنتهى 30 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة أنه يؤدى يوم السبت 20 أغسطس الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والإثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والإحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 اغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والاحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 اغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.