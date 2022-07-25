وأكدت السلطات الصحية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - ضرورة أن يخضع القادمون من الخارج مبدئيا لفحص PCR في يوم الدخول، وإذا كان من الصعب إجراء الاختبار في نفس اليوم بسبب ضيق الوقت، فيتعين عليهم الخضوع للاختبار حتى اليوم التالي.

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي، يتعين على القادمين إلى البلاد إجراء فحص PCR في غضون 48 ساعة قبل دخول البلاد، أو اختبار المستضد السريع في غضون 24 ساعة قبل الدخول.. مضيفة أن السلطات الصحية الكورية الجنوبية توصي القادمين بالانتظار في المنزل أو مكان الإقامة عقب خضوعهم للفحص حتى يحصلون على نتيجة سلبية، وأيضا يتم توصيتهم بإجراء اختبار المستضد السريع في غضون 6- 7 أيام من الدخول.

وخففت الحكومة الكورية الجنوبية إجراءات الدخول منذ يونيو الماضي، حيث فرضت على القادمين إلى البلاد إجراء فحص PCR في غضون 3 أيام من دخولهم، لكنها شددت الإجراءات بعد مرور شهر واحد نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا مؤخرا.