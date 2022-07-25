كاتب أمريكى: بايدن يمكنه إنقاذ الانتخابات النصفية بإعلان عدم ترشحه لفترة ثانية

كتبت ريم عبد الحميد

قال الكاتب الأمريكي ستيفين أيزنبيرج إن الانتخابات النصفية الأمريكية القادمة يمكن إنقاذها، بالنسبة للديمقراطيين، لو أعلن الرئيس جو بايدن عدم سعيه للترشح لفترة رئاسية ثانية.

واستهل الكاتب مقاله فى صحيفة واشنطن بوست قائلا إن الرئيس بايدن ينبغي أن يعلن الآن أنه لن يترشح لفترة ثانية فى 2024، ولا ينبغي أن يطب من الحزب الديمقراطى أو من الأمريكيين، افتراض مخاطر أن يبدأ فترة رئاسية ثانية بعد أن يكمل عامه الـ 82.

ويعترف الكاتب بأن الحسابات التقليدية تشير إلى أن أى رئيس سيكون أحمقا لو أعلن مثل هذه الخطة قبل أن يكون مضطرا لذلك، لأنها يمكن أن تقوض قدرته على إنجاز أى شيء كبير. لكن فى حالة بايدن، فإن هذا الأمر غير صحيح، بل إن قراره بعدم الترشح ينبغي أن يأتى على الفور.

ورصد الكاتب عدة أسباب من بينها، وأكثرها أهمية، أن الانتخابات النصفية المقررة فى نوفمبر المقبل يمكن أن تتعلق بالقضايا الرئيسية وجودة مرشحى مجلسى الشيوخ والنواب بدلا من من التركيزي على مزايا رئاسة بايدن وما إذا كان الناخبين يشعرون بضرورة أن يترشح مرة أخرى.

كما يشير ايزنبيرج إلى أن بايدن ربما يعلب من أجل الوقت لتجنب تداعيات أن يصبح بطة عرجاء، رئيس لا تدعمه أغلبية فى أى من مجلسى الكونجرس، فالأمر سيكون مؤلما وغير عادل. إلا أن البعض ينظر لبايدن بالعل على أنه كذلك ويفتقر إلى الحدة ، ويتقدم فى العمر وأصبح أكثر ضعفا وأقل إقناعا، حتى عندما يقول الأشياء الصحيحة.

ويمضى الكاتب قائلا إنه صحيح أن ترامب لو ترشح للرئاسة وفاز فإنه سيتولى وعمره 78 عاما، إلا أنه عمره ليس من العوامل التي تقف ضده فى مسألة إعادة انتخابه على العكس من بايدن.