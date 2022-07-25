قارئة بالمحلة الكبرى تناشد لتجديد حديقة الطفل.. ورئيس الحى يرد

كتبت: شيماء حمدى - الغربية - مصطفى عادل

أرسلت إحدى القارئات من محافظة الغربية، مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، لتجديد وتحسين حديقة الطفل في ميدان المشحمة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي تعانى من إهمال، وتوفير ألعاب بسيطة للأطفال مقاعد للآباء، خاصة أن هذه الحديقة تعد أحد الأماكن التي يتم فيها تنفيذ حكم الرؤية، ويذهب الأطفال هناك يعانون من سوء المقاعد وتدهورها.

من جانبه قال المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي أول المحلة لـ"اليوم السابع"، إنه سيقوم بزيارة الحديقة وتشكيل لجنة لحصر متطلبات التطوير الخاصة بها ورفع تقرير للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لبحث إمكانية تطويرها.

وأشار إلى أن الحديقة تعد متنفسا لأهالي مدينة المحلة ويوجد بها ألعاب أطفال وتناسب فئات المجتمع، وسيتم بحث ملفها والعمل على تطويرها.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".