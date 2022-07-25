فريق حياة كريمة يتفقد نسب التنفيذ بـ12 مشروعا لخدمة 52 ألف مواطن بأسوان.. صور

وأضاف رئيس وحدة حياة كريمة، فى بيان صحفى، أنه تم أيضا تفقد مشروع تبطين الترعة بين القرية الرئيسية وقرية الضما بطول 3 كم وبنسبة تنفيذ 100%، بجانب مشروع إنشاء مجمع الخدمات بقرية الكفور بنسبة 95%، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بسبيل أبوناجى، ومشروع إنشاء محطة كهرباء جهد متوسط ( لوحة توزيع ) بقرية الضما وذلك بنسبة تنفيذ 70 % لكل منهما.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه خلال الجولة تم تفقد مشروعات إحلال وتجديد مركز شباب الكفور، وإنشاء المجمع الزراعى بقرية الرغامة شرق، وأيضاً إنشاء مدرسة قرية السبيل قبلى الإبتدائية وذلك بنسبة تنفيذ 60 % لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالكفور بنسبة 40 %، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالرغامة شرق بنسبة 35%، فضلاً عن إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالضما بنسبة 30 % ، وإحلال وتجديد مدرسة محمود على الشحات الإعداديه بعزبة الرياح بالرغامة شرق بنسبة 10%.

واختتمت الجولة التفقدية بعقد اجتماع تنسيقى مع مسئولى الجهات المعنية والشركات المنفذة، حيث تم التشديد على الالتزام بتنفيذ توجيهات محافظ أسوان بتكثيف الأعمال وتحقيق التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المنفذة لآليات وأساليب العمل فى مختلف المشروعات الجارية، مع إيجاد الحلول السريعة لأى عقبات أو مشكلات، بجانب التأكيد على استبعاد الشركات والمقاولون الذين شهدت مشروعاتهم انخفاضا وتباطؤا فى نسب ومعدلات التنفيذ.

ومن جانبه، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة المتابعة الميدانية الدورية لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) من أجل دفع نسب ومعدلات التنفيذ مع التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول وضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات الجارية بالجودة المطلوبة وفى أقرب وقت ممكن لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب داخل جميع النجوع والقرى المستهدفة.