وذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى " الإخبارية الفرنسية الاثنين، أن حالة الطوارئ تشمل الأقاليم التالية وهم "ألب البروفنس العليا" و"الألب البحرية" و"الأرديش" و"بوش دى رون" و" دروم" و"جارد" و"هيرول" و"إزار" و"سافوا" و"سافوا العليا" و"فار" و"فوكلوز " .

وقالت هيئة الأرصاد إن درجات الحرارة ستتراوح الاثنين، ما بين 35 و 38 درجة في جنوب شرق البلاد حيث من المتوقع انخفاض كبير في درجات الحرارة اعتبارا من غد الثلاثاء.

