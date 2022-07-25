فرقة الأنفوشي تحيي ثالث ليالي صيف بلدنا بمصيف بلطيم.. صور

أحيت فرقة الأنفوشى التابعة لثقافة الإسكندرية بقيادة الفنان، ياسر عثمان، الليلة الثالثة من ليالى الصيف لقصر ثقافة كفر الشيخ، بمصيف بلطيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وهشام عطوه، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحت إشراف أمل عبدالله، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، و هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، ونواب رئيس مجلس المدينة، هانى ندا، وإبراهيم العشرى، مدير الإدارة الثقافية، والدكتور أحمد الشهاوى، مدير المكتب الفنى،و من المتابعة على العشرى، ومروة محمود، وتقوى عطية..

وسوف تستمر العروض الليلية 4 أيام أسبوعيا حتى 26 أغسطس المقبل، ووجه محافظ كفر الشيخ، رئيس مدينة المصيف بتوفير كافة الخدمات لصالح الفرق خاصة أن هناك فرقا ستشارك فى المهرجان من محافظات الاسكندرية والشرقية وبنى سويف، وغيرهم من الفرق المتعددة بعدد من المحافظات المصرية من الوجه البحرى والوجه القبلي.

قالت الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، شهدت الليلة الثالثة حضورا كبيرا من المصطافين القادمين من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المتعددة، لقضاء إجازة الصيف بمصيف بلطيم، والاستمتاع بما تقدمه المحافظة من خدمات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدينـ، محافظ كفر الشيخ، ليقضى الزائرين أوقات ممتعة بمصيف بلطيم.