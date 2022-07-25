غدا فى اليوم السابع.. الرئيس السيسى: ندعم الصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها القمة المصرية الصومالية فى قصر الاتحادية.

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الرئيس السيسي: ناقشنا مجمل الأوضاع الإقليمية والشراكة والتنسيق بين البلدين.. افتتاح فرع «بنك مصر» فرصة نحو تعزيز الاستثمار المصرى فى مقديشو.. وضرورة التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الرئيس الصومالى: حريصون على تطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات.. وممتنون لدعم القاهرة

القمة المصرية الصومالية بالقاهرة تبحث التطورات بمنطقة القرن الأفريقى وأمن البحر الأحمر وقضية سد النهضة الإثيوبى

«مدبولى» يتفقد أعمال تطوير سور مجرى العيون ويوجه بسرعة التنفيذ.. رئيس الوزراء يؤكد: المشروع يرتقى بمنطقة ذات أهمية تاريخية للحفاظ على قيمة القاهرة كوجهة سياحية وثقافية مميزة



بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد أول أكتوبر.. 5 آلاف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات فى اليوم الأول بموقع التنسيق الإلكترونى

«التعليم»: الكنترولات تواصل تصحيح امتحانات الثانوية العامة.. الوزارة: مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022 ستشهد تعديلا فى شكل المجاميع لاختفاء الدرجات المبالغ فيها.. وأسلوب التقييم اختلف وسيحصل كل طالب على حقه



الحكومة تنفى إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية

مؤشرات النتيجة تشهد تعديلا فى شكل المجاميع.. «التعليم»: الكنترولات تواصل تصحيح امتحانات الثانوية

80 %من الكوارث الطبيعية مرتبطة بالمياه.. مصر تستعد لتنظيم جناح المياه فى قمة المناخ COP27



بعد تصديق وزير الدفاع.. إعلان قبول دفعة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية





