ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين عن عمدة سوتشى قوله إن "الوضع خطير للغاية، المنطقة الوسطى عانت أكثر من غيرها".. مضيفا أنه لم يحدث في تاريخ سوتشي الحديث حادث بهذا الحجم.

وأضاف أن السلطات تمكنت من إنقاذ عشرات الأشخاص بينهم 10 أطفال من السيول الجارفة التي ملأت كل الشوارع وهدمت كل شيء في طريقها، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تشكيل قائمة بالأضرار وكذلك رصد الانهيارات الأرضية الجديدة.

