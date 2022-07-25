طلاب هندسة كفر الشيخ يبتكرون طابعة ثلاثية الأبعاد ويحصدون المركز الأول على الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت المخترعات التي صممها وابتكرها طلاب كليات جامعة كفر الشيخ وخاصة كليات الهندسة والذكاء الاصطناعي، والحاسبات والمعلومات، ومن بين تلك المشروعات الهامة، طابعة ثلاثية الأبعاد ذات سير متحرك، لطباعة كل الأشكال والمصنوعات وغيرهم.

فازت جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول في المسار العام لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2022 ضمن مشاركة 15 جامعة حكومية وخاصة، عن اختراع "طابعة ثلاثية الأبعاد ذات سير متحرك"، وبجائزة قدرها 70 ألف جنيه، فاز بها الطلاب محمد احمد سليمان موسى، وأحمد عبدالجواد السيد غازى، وأحمد محمد عيسى عصر، وأدهم جمال محمد نورالدين، وحامد عباس عبدالحليم بقرة، وأحمد صابر عيسى خليفة، ومحمد رضا محمد عبدالله، ومحمد عبد العليم سعد محمد، ومهاب طارق مصطفى عبدالهادى، وعمر مصطفى احمد على، وعمر على فوزى عبدالمقصود، تخصص هندسة نظم الميكاترونيات

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المسابقة تأتي برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وأكد عبد الرازق، أن هذا الفوز الذي أحرزته الجامعة هو نتاج جهود لإدارة الجامعة وسعيها لربط مخرجات التعليم والتعلم بسوق العمل، مما يهدف إلى المساهمة في نشر فكر العمل الحر ونشاط ريادة الأعمال مما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، موجها الشكر للدكتور عبدالفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، والطلاب المخترعين.

وأضاف الدكتور عبدالفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، جامعة كفر الشيخ، إنه يشيد بالطلاب الذين صمموا هذا الاختراع، وفوزهم بالمركز الأول، موجها الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

قال المهندس عمر علي فوزي، إنه قام بتنفيذ وصياغة كيفية عمل السوفت وير، وكيفية تصميم الجسم علي البرنامج الخاص بالسوفت وير ،وتجزئته إلى أن يكون جاهز للطباعه وارفاق الملف على كارت ميموري ليتم طباعته، وحدد المهام التي يقوم بها برنامج الطباعة وجزء في كيفية استخدام المواتير

وأضاف المهندس ادهم جمال نورالدين، أن عمله تركز علي السوفت وير ، وتمكن الطابعة من قراءة الكارت ميموري، وتنفذه عن طريق التوصيل بجهاز حاسوب، وكيفية إدراك الطابعة للأوامر لتنفيذها أوتطبع المطلوب عن طريق برنامج lerdge G-code، وهو برنامج توفره الشركة المصنعة للبوردة لإجراء محاكاة معها.

وقال المهندس أحمد عبد الجواد غازي، أنه قام بعمل ميكانيزم السير الخاص بطباعة الأطوال الكبيرة وذلك عن طريق كيفية نقل الحركة من الموتور الى المكيانزيم الخاص بالسير.

وأضاف المهندس أحمد صابر خليفة، أنه اختار نوع مادة السير المتحرك، والملفات المُحركة للسير عن طريق دراسة المواد المتاحة محليًا والمفاضلة بينها لتحقيق أعلى أداء بأقل تكلفة ممكنة.

وأكد المهندس محمد عبد العليم سعد، أنه عمل على التصميم الميكانيكي للطابعة وميكانيزم الحركة المستخدم (Core xy ) بداية بالنموذج الأولى وحتى اكتمال عملية التصنيع.

وقال المهندس محمد رضا محمد، أنه حدد أجزاء الجزء الكهربي وهي 4 مواتير من النوع stepper

Power supply 12V،مراوح التهويه ،وايضاً الاجزاء الالكترونيه مثل البورده والحساسات اللازمة لعملية الطباعه،وتوصيل كل هذه الأجزاء ببعضها لضمان حركة الطابعة بالشكل المطلوب.

وأضاف المهندس عمر مصطفى الأشطل، أنه زار المدينة الصناعية بأكتوبر لاتخاذ الخطوات المبدئية للتصنيع وبداية عمل ال frame ،و تحديد نوع الExtruder مبدئيا ، وتوجه للقاهرة للوقوف علي نوع المواد المتاحة في السوق المصري، ومحاولة إيجاد البديل المحلي، وتحديد نوع السير الخاص بالحركة في محور z ليلائم المطلوب في الطابعة.

وقال المهندس أحمد محمد عيسي عصر، أن مهمته كانت علي جزء ال frame و تحديد مقاسات ،و اختيار الماتريال التي ستستخدم في تجميع ال ،frame وكيفية ربط أجزاء الframe ببعضها و بالأجزاء الخارجية من( motors و rollers) وجميع مكونات ال الميكانيزم. واختيار وسائل الربط والتجميع.

وأضاف المهندس مهاب طارق مصطفى، أنه تولى إدارة المشروع بالكامل و توزيع كافة مهامه، بالإضافة إلى عمله الأساسي في جزء برمجة الطابعة و تشغيل لوحة تحكم الطابعة.