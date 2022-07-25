اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 05:08 م
أكرم القصاص
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ضبط 2291 حالة إشغال وتحرير 1599 محضرا وغلق 41 محلا مخالفا بالإسكندرية

الإثنين، 25 يوليه 2022 03:39 م
ضبط 2291 حالة إشغال وتحرير 1599 محضرا وغلق 41 محلا مخالفا بالإسكندرية حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.
 
وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 41 محل مخالف، والتحفظ على عدد 2291 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 1599 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 129 الف جنيها على المحلات الغير ملتزمة بالاجراءات الاحترازية وذلك خلال اسبوع.
 
وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود  السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.
 
حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية (1)
حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية 
حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية (2)
حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية (2)

حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية (3)
حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية (3)

حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية (4)
حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية (4)

حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية (5)
حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية (5)
 

 


الاسكندرية

احياء الاسكندرية

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حملات الاسكندرية



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