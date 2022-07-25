ضبط 2291 حالة إشغال وتحرير 1599 محضرا وغلق 41 محلا مخالفا بالإسكندرية

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 41 محل مخالف، والتحفظ على عدد 2291 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 1599 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 129 الف جنيها على المحلات الغير ملتزمة بالاجراءات الاحترازية وذلك خلال اسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.