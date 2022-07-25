ضبط 1440 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1440) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع غذائية ، و (402) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (25٫995 طن " دقيق – مكرونة – سكر – مسلى " – 819 عبوة سجائر) ، وكذا (612) قضايا فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (24 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"- 155 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 124 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 82 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 81 قضية توقف عن الإنتاج – 146 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (10٫900 طن دقيق بلدى مدعم – 10560 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا (20) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (5٫160 طن "سكر – أسمدة مدعمة" - 53000 لتر مواد بترولية – 675 إسطوانة).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (41٫055 طن – 819 عبوة سجائر - 53000 لتر مواد بترولية –675 أسطوانة – 10560 رغيف بلدى مدعم).. كان أبرزهاضبط (13٫54 طن "سكر حر – مكرونة – دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر وعبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (11٫45 طن "زيت طعام – أرز أبيض – سكر حر") معبأة داخل شكائر وعبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (3٫55 طن دقيق أبيض) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (48800 لتر "بنزين 80-92 – سولار") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة للإستيلاء على الدعم المقرر.. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القليوبية وضبط (2,5 طن "لحوم مجمدة – بسطرمة" – 5 طن ملح طعام بدون مستندات مجهول المصدر) ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج البسطرمة بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (1,500 طن أسماك مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية وضبط (40000 متر "سلك كهربائى" منتج نهائى مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية – 2600 قطعة "ملصق علامة مائية" مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية سالفة الذكر – 1 طن "حبيبات بلاستيكية" – نحاس "مستلزمات إنتاج " بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية – ماكينة خط إنتاج).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الأدوات الكهربائية) بمحافظة القليوبية وضبط (5,300 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة قنا.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (58) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (30284) عبوة "سجائر "مختلفة الأنواع.. أبرزها ضبط (3060 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة للإتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (9) قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (24,700) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (187 قطعة "15 قطعة صوتية – 104 قطعة ضوئية – 68ملصق").