اليوم السابع
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صور الأقمار الصناعية: أجواء شديدة الحرارة وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط

الإثنين، 25 يوليه 2022 11:52 ص
صور الأقمار الصناعية: أجواء شديدة الحرارة وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط درجات الحرارة
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الأجواء تستمر شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية .
 
وتابعت هيئة الأرصاد: كما أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية والسواحل الشمالية 33 درجة وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة .
 
كما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط خاصة مناطق (العلمين ومطروح والسلوم) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى ( 1.5-2) متر .
 
ويشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.
 
كما سيشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح على سواحل البحر المتوسط على السلوم ومطروح والعلمين ، كما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5: 2 متر .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36  درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة.
 
 

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