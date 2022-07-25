صحيفة: سريلانكا تواجه خطر انسحاب شركات الطيران مع تفاقم أزمة نقص وقود الطائرات

كولومبو (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "دايلى ميرور" السريلانكية الاثنين، أنه مع عدم وجود حل موثوق فى الأفق لحل مشكلة نقص وقود الطائرات وقضايا إعادة الأموال التى تواجهها صناعة الطيران فى البلاد، تفكر العديد من شركات الطيران فى تعليق عملياتها إلى سريلانكا مما يهدد انتعاش صناعة السياحة.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى - أن مجلس الوزراء وافق الشهر الماضى على اقتراح مشترك للسماح باستيراد وتوريد وبيع وقود الطائرات من طراز Jet A-1 من قبل حاملي الوقود المسجلين لدى هيئة الموانئ السريلانكية (SLPA) من أجل الحفاظ على خدمات الطيران بعدما فشلت شركة البترول السيلانية (CPC)، التي تحتكر إمدادات الوقود ، في استيراد وقود الطائرات المطلوب بسبب أزمة الصرف الأجنبى.

ومع ذلك ، فإن حاملي تراخيص وقود السفن لم يتصرفوا بعد بشأن الاقتراح بسبب العديد من المشكلات ، وفقًا لما قاله صاحب ترخيص وقود، موضحا أن تجارة وقود الطائرات (Jet A1) تتضمن سلسلة إمداد مختلفة ، الأمر الذي يتطلب إيجاد موردين جدد ، على استعداد لتوفير وقود الطائرات على أساس ائتماني لمدة 30 يومًا على الأقل.

ونقلت الصحيفة عن صاحب ترخيص الوقود قوله "من الصعب جدا تنفيذ هذا الأمر، ويتمثل أحد الحلول في أن أربعة أو أكثر من حاملي تراخيص الوقود يجب أن يشكلوا اتحادًا وأن يمضوا قدمًا في الواردات.. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاجون أيضًا إلى تأمين حد ائتمان من الموردين لمدة لا تقل عن 30 يومًا، لذلك ، يمكنهم إعادة تزويد الطائرات بالوقود ، وتحصيل المدفوعات بالدولار الأمريكي ودفع المبالغ للموردين، بخلاف ذلك ، لا يعتقد أن أي شخص يسمح له بدفع دفعات مقدمة بالدولار الأمريكي ".

واقترحت الصحيفة أن تركز الحكومة بدلاً من ذلك على إشراك لاعب آخر في تجارة وقود الطائرات أو لاعب ثالث في أعمال الوقود الشاملة من خلال إنشاء آلية تضمن إمداد الطائرات بوقود الطائرات دون انقطاع.

وقال مسؤول في مطار باندارانايكا الدولي (BIA) إنه لا توجد حاليًا أي تحركات لجلب وقود الطائرات سواء عبر شركة البترول السيلانية أو أي طريقة بديلة أخرى.

وأضاف "هناك آليات ونماذج محتملة، لكن لم يتم فعل أي شيء حتى الآن.. تقوم شركات الطيران بتحويل رحلاتها إلى مطارات أخرى، حتى الآن ، انسحبت بعض شركات الطيران بالفعل وتتحدث بعض شركات الطيران عن الانسحاب"، مشددا على أنه بمجرد انسحاب تلك الشركات ، سيكون من الصعب للغاية استعادتها".

وأضافت الصحيفة أن الوضع قد تفاقم مع فشل ممثلي شركات الطيران المحلية في تحويل حوالي 200 مليون دولار أمريكي من الأموال التي تم جمعها من خلال مبيعات التذاكر من خلال القنوات المصرفية على مدى الأشهر الستة إلى السبعة الماضية، نتيجة لذلك ، تم نقل سريلانكا مؤخرا إلى قائمة "الأموال المحجوبة" الخاصة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي من "قائمة المراقبة".

من جانبه، أوضح ممثل شركة طيران محلي أنه لا توجد آلية لتحويل هذه الأموال، لذلك ، من الواضح أن شركات الطيران تزيد أسعار تذاكرها من أجل التخفيف من خسائر الصرف الأجنبي حيث تضاعفت أسعار تذاكر الطيران مقارنة بما كانت عليه قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر ، وهذا نتيجة مباشرة لهذه المشكلات.

وفقًا لمسؤولي الصناعة ، خفضت شركات الطيران سعة المقاعد إلى سريلانكا بنسبة 53 بالمائة خلال الشهرين الماضيين خاصة أن معظم شركات الطيران تطير إلى كولومبو بخزان ممتلئ وتعود، وهذا يحد من الحمولة الصافية لكل رحلة ، مما يعني أنه لا يمكن نقل الركاب والبضائع بالسعة الكاملة.