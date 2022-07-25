اليوم السابع
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شباب جامعة عين شمس فى حوار مفتوح مع السفيرة مشيرة خطاب غدا حول حقوق الإنسان

الإثنين، 25 يوليه 2022 10:12 م
شباب جامعة عين شمس فى حوار مفتوح مع السفيرة مشيرة خطاب غدا حول حقوق الإنسان جامعه عين شمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تستضيف جامعة عين شمس، السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدا الأربعاء، في حوار مفتوح حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
 
يأتى ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة و د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و ود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وهشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
واللقاء يأتى في إطار الموسم الثقافي للجامعة الذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع و الندوة من تنسيق  د. جيهان رجب، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب.
 
ويشارك في تنظيم الندوة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية، وتتناول الندوة العديد من المحاور من بينها محور الحقوق المدنية والسياسية و محور الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية و محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن و محور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

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عين شمس

الموسم الثقافى

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