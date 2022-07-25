سنغافورة تسجل إصابة جديدة بفيروس جدري القرود.. والإجمالي يبلغ 9 حالات

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سجلت سنغافورة حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القرود، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالمرض في البلاد إلى 9 حالات.



وقالت وزارة الصحة السنغافورية -في بيان أوردته قناة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الاثنين- إن المريض مواطن فلبيني (يبلغ من العمر 31 عامًا)، وقد أثبتت اختباراته الطبية نتائج إيجابية للفيروس، بعد أربعة أيام من تطور الحالة وارتفاع درجة حرارة الجسم الأسبوع الماضي، كما أنه أصيب بطفح جلدي على وجهه وعلى أجزاء أخرى من جسمه.



وأضافت الوزارة أن المصاب يتلقى الرعاية اللازمة بالمستشفى، وأن حالته الصحية مستقرة وجاري تتبع المخالطين للمصاب، لافتة إلى أن إصابة الشخص غير مرتبطة بأي من الحالات التي أصيبت بالفيروس في وقت سابق.



كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق أن تفشي فيروس جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا عالميًا.