اليوم السابع
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زيلنسكي: أوكرانيا ستبدأ في تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود

الإثنين، 25 يوليه 2022 06:32 م
زيلنسكي: أوكرانيا ستبدأ في تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي
أ ش أ

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن بلاده ستبدأ في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وفقًا للاتفاقيات الموقعة في إسطنبول. 


وقال زيلنسكي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، الذي يزور كييف حاليا، ونقلته وكالة أنباء "إنترفاكس - يوكراين"، اليوم الاثنين "هناك ممر من جانبنا، في مياهنا تسيطر عليه أوكرانيا، وسنبدأ في التصدير لنثبت مجددا للعالم أجمع أن أوكرانيا ليست هي من يعطل الصادرات.. هذه روايات يتم نشرها اليوم للتضليل من الجانب الروسي".


وأضاف: "يقع ضمان أمن صادرات الحبوب الأوكرانية على عاتق تركيا والأمم المتحدة، اللتين أبرمت معهما الاتفاقيات ذات الصلة، ويجب أن تهتما بسلامة سفن الدول الأخرى التي وافقت على القيام بنقل الحبوب والذرة والشعير إلى بلدان أخرى". 


ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن استعادة كييف سيطرتها على جزيرة "الأفعى" يعد عاملاً مهمًا في التحكم في أمن ممرات النقل الأخرى.


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