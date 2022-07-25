رئيس مدينة أشمون يتفقد الأعمال الإنشائية بسوق العراقية الحضارى

أجرى المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، بجولة ميدانية برفقة محمود أبو سماحة رئيس الوحدة القروية بكفر عشما تفقد خلالها الأعمال الإنشائية بالسوق الحضارى بقرية العراقية المقام على تغطية ترعة منية الواط على مساحة 560 م٢ تقريباً، والذى يعتبر ضمن سبعة أسواق حضارية من المقرر إنشائهم بنطاق مركز الشهداء ضمن مبادرة حياة كريمة.

يأتى ذلك بناءً على خطة الدولة نحو إقامة أسواق تتسم بالطابع الحضارى، ويسهل التحكم بها والدخول إليها، والخروج منها وتكون ذات طابع عمرانى جيد، حيث تم تصميم العديد من النماذج التى تناسب المساحات المختلفة من الأراضى المتاحة بكل قرية مع مراعاة توزيع المشروعات بشكل متوازن بين الوحدات المحلية بما يحقق استفادة مجموعة من القرى المجاورة من الخدمات التى تقدمها تلك المشروعات.