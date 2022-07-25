اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 03:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الأزهر يقرر فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات حريق بكلية طب الأسنان

الإثنين، 25 يوليه 2022 02:17 م
رئيس جامعة الأزهر يقرر فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات حريق بكلية طب الأسنان حريق كلية طب الاسنان
كتب ــ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، فتح تحقيق عاجل، لمعرفة ملابسات نشوب حريق بكلية طب الأسنان بنين اليوم، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في مخلفات خلف أحد المباني، وتم السيطرة عليه فور نشوبه وقبل انتقاله للمباني المجاورة. 
 
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مبني كلية الأسنان بجامعة الأزهر فى مدينة نصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبني فى جامعة الأزهر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
جانب من الحريق
جانب من الحريق

حريق كلية طب الاسنان
حريق كلية طب الاسنان

حريق بكلية طب الاسنان
حريق بكلية طب الاسنان

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

حريق طب الاسنان

الازهر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة