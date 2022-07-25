اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 03:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على انضمام البحرين للشراكة الصناعية التكاملية

الإثنين، 25 يوليه 2022 03:11 م
رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على انضمام البحرين للشراكة الصناعية التكاملية الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على انضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة
 
وحضر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع وزراء الدول الأعضاء فى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
 
وعقد اليوم الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن، بعد اجتماعات تحضيرية شهدها يومي 23 و 24 يوليو.
 
وتتضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من هذه المبادرة، والتي تتمثل في عدد من القطاعات الإنتاجية، من بينها إنتاج الحبوب، والإنتاج الحيوانى، وإنتاج الأدوية البديلة، بالإضافة إلى إنتاج المنسوجات والسيليكا وصهر الألومنيوم باستخدام الطاقة المتجددة، وتشهد اللجنة العليا بحث الحوافز اللازمة لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

رئيس الوزراء

انضمام البحرين لمبادرة الشراكة الصناعية

مبادرة الشراكة الصناعية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة