رئيس التنظيم والإدارة: المتقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم يذاكر جغرافيا وتاريخ

كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، تفاصيل الامتحانات التى ستعقد فى أغسطس المقبل بعد الانتهاء من عمليات الفحص والتدقيق، بعد تقدم 135 ألف شخص للمسابقة الخاصة بالـ30 ألف معلم.

وتابع صالح الشيخ، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن الامتحانات التى ستعقد تقيس عدة معايير وكفايات أولها الكفايات السلوكية وتشمل القدرات والمهارات، وهى معايير موضوعة من أساتذة علم الاجتماع، كمعايير أسياسية يجب توافرها فى المعلم، حيث نسعى للحصول على أعلى معدلات بالإضافة للكفايات العليا، وهى اللغة العربية وتعتبر من الأساسيات فى اللغة، وكذلك الحال بالإنجليزية بقدر من المعرفة، وليست كل التفاصيل كأساسيات معلم متخصص بها، ثم اختبارات الكفايات المعرفية والتكنولوجية وهى كفايات الحاسب الآلى وإجادته، والاختبارات المتعلقة بالمعرفة العامة، الخاصة بالتاريخ والتربية الوطنية مضافا عليها المشروعات القومية، والتعرف على استراتيجيات الدولة المصرية التى تطلقها مثل استراتيجية مكافحة الفساد والاستراتيجية المتعلقة بالتنمية المستدامة 2030 وغيرها.

وردا على سؤال لميس الحديدي: "المفروض المتقدم المستوفى للشروط وهيخوض الامتحان يذاكر إيه؟"، أجاب صالح الشيخ بالقول: "يذاكر كافة كتب الجغرافيا والتاريخ التى درسها فى مراحله الدراسية المختلفة، ويجب عليهم جميعا الاستذكار الجيد كجزء من شخصية المعلم ولا يجب أن ينساها لأنها ليست متعلقة بالامتحان فقط، حيث يجب عليه الإلمام بكل ما هو متعلق بالهوية فهى معرفة تراكمية".

وتابع: "رؤية 2030 تتعلق بالقطاعات المختلفة، ووكل قطاع له رؤيته والتربية والتعليم لها رؤية وكل مدرسية سيكون لها رؤية كوسيلة لتحقيق الغاية المنشودة، وبالتالى المعرفة للمعلم شرط مهم لأنه شريك فى التحول، ومازحته لميس الحديدى، قائلة: "يذاكروا كل ده؟ ده كده هيتعقدوا يا دكتور؟" ليرد قائلا : "هو شريك فى عملية التحول".