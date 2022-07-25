رئيس أزهر الإسكندرية يزور طلاب تعرضوا لحادث عقب عودتهم من امتحانات الدور الثانى

قام الشيخ أحمد السيد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بزيارة لمستشفى العامرية ومستشفى الطلبة بسبورتنج وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب الذين تعرضوا لحادث سير على الطريق الصحراوي أثناء عودتهم من أداء امتحانات الدور الثاني بمعهد محمود شلتوت التابع لإدارة العامرية.

ورافقه إسماعيل أحمد العوامي القائم بأعمال مدير إدارة الامتحانات وايمن شكيل مدير إدارة العامرية و عبد الستار عضو الأمن بالعامرية وعبده عبداللطيف، والتقي بأولياء أمور الطلاب للشد من أزرهم داعين المولى عز وجل لهم بالشفاء العاجل.

وكان قد تعرض 3 طلاب لحادث سير بعد عودتهم من امتحان الدور الثانى مساء أمس الأحد وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.