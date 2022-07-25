رئيس أزهر الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات نقل الابتدائى والإعدادى والثانوى

الإسكندرية اسماء على بدر

تفقد الشيخ أحمد السيد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الإثنين، لجان معهد فتيات السيوف ع/ث ومعهد الإمام الحسين الابتدائى ومعهد محمد رجب ع ث ومعهد بنين الصادق الأمين وفتيات الصادق الأمين ع ث.

كما تابع اللجان، ومدى تطبيق الإجراءات داخل اللجان حفاظًا على سلامة الطلاب، وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

وقام بالمرور على الطلاب داخل اللجان، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات والالتزام بالتعليمات الخاصة بها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم على الوجه الأكمل ويرافقه عماد مدير إدارة شرق ومحمد سعد عضو إدارة الأمن بالمنطقة.