اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 05:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس أزهر الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات نقل الابتدائى والإعدادى والثانوى

الإثنين، 25 يوليه 2022 04:31 م
رئيس أزهر الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات نقل الابتدائى والإعدادى والثانوى الشيخ أحمد السيد رئيس المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية
الإسكندرية اسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الشيخ أحمد السيد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الإثنين، لجان معهد فتيات السيوف ع/ث ومعهد الإمام الحسين الابتدائى ومعهد محمد رجب ع ث ومعهد بنين الصادق الأمين وفتيات الصادق الأمين ع ث.

 

كما تابع اللجان، ومدى تطبيق الإجراءات داخل اللجان حفاظًا على سلامة الطلاب، وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

 

وقام بالمرور على الطلاب داخل اللجان، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات والالتزام بالتعليمات الخاصة بها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم على الوجه الأكمل ويرافقه عماد مدير إدارة شرق ومحمد سعد عضو إدارة الأمن بالمنطقة.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

ازهر الاسكندريه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة