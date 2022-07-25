كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أدلى والسيدة قرينته بصوتهما في الاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك في مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر بالعاصمة تونس.

وكانت قد انطلقت في السادسة صباح اليوم "السابعة بتوقيت القاهرة" في غالبية أنحاء الجمهورية التونسية، عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتي تستمر لمدة 14 ساعة بـ 4534 مركز اقتراع، و11 ألفًا و236 مكتب اقتراع، في حين انطلقت ببعض الدوائر الانتخابية بمناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بو زيد وقفصة، في السابعة صباحًا بـ 247 مركز اقتراع و303 مكاتب اقتراع وتغلق في السادسة مساء.