ديلى ميل: حرب كلامية بين لندن وباريس بسبب فوضى السفر عبر ميناء دوفر بعد "بريكست"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن أزمة العبور من ميناء دوفر فى بريطانيا إلى فرنسا أثارت حربا كلامية بين لندن وباريس، حيث اتُهم المسئولين الفرنسيين الذين لا يزالون غاضبين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم بأنهم السبب وراء التأخير لمدة تصل إلى 30 ساعة في موانئ دوفر وفولكستون خلال عطلة نهاية الأسبوع ، كما تم تحذير المسافرين البريطانيين من توقع طوابير انتظار لبقية الصيف.

ومن المتوقع أن يجتمع رؤساء الحدود على جانبي القناة يوم الاثنين لمناقشة كيفية تجنب قوائم انتظار مماثلة قبل عطلة نهاية الأسبوع المقبلة وهى الأكثر ازدحامًا في العام وتبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة بعد بدء العطلة المدرسية الصيفية وعودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة بالإضافة إلى المزيد من عمليات التفتيش على الحدود.

وقال وزير الخارجية السابق جيريمي هانت اليوم إن فرنسا تعاقب بريطانيا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحمل ضغينة ضد بوريس جونسون، رئيس الوزراء المستقيل. وأشار إلى أن الفرنسيين يبالغون في ختم جوازات سفر كل مسافر يستخدم العبارات من دوفر ومحطة يوروتانل في فولكستون.

وقال هانت: " القضية الأكبر هي أن الحكومة الفرنسية تفتقر إلى الرغبة في التعاون مع بريطانيا بأي شكل من الأشكال على الإطلاق لأنهم غاضبون من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وهم غاضبون من بوريس ، ويعتقدون أننا قد أفسدنا جهودهم وخطتهم طويلة المدى لأوروبا الموحدة. وآمل أنه عندما يكون لدينا رئيس وزراء جديد ، يمكننا إعادة ضبط العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من التعاون كما ينبغي للجيران الجيدين".

ورد فرانسوا ديكوستر ، نائب رئيس منطقة "أوت دو فرانس"، التي تضم كاليه ، قائلا إن المملكة المتحدة قد عادت 30 عامًا إلى الوراء بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واقترح أن تطلب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي السماح لهم بالعودة إلى شنجن - الترتيب الذي يسمح بحركة الناس بحرية عبر الحدود في القارة.

وقال: " خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أنه يجب علينا وضع ضوابط جديدة. لقد شعرت بأسف شديد تجاه العائلات ، ونود أن نرحب بالسياح البريطانيين ونريدهم أن يأتوا بسهولة إلى أماكننا الجميلة."