ونقلت صحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية عن المصدر - لم تسمه - القول: إن جونسون "يشعر بعبء المسؤولية، لأنه كان أكبر داعم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. لا يمكنه الابتعاد فقط وعدم التأكد من أن العالم يسانده. إن جونسون يأمل أن يرى زيلينسكي مرة أخرى قبل أن يغادر منصبه ".

تأتي هذه التصريحات بعد أن أجرى جونسون مكالمة هاتفية مع زيلينسكي يوم الجمعة الماضي، أكد فيها على "عزم المملكة المتحدة المستمر" في حرب أوكرانيا.

ووفقا للصحيفة، قال جونسون خلال المكالمة الهاتفية إن الدعم البريطاني "لن يتراجع"، بغض النظر عمن سيصبح رئيس الوزراء القادم للمملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته كان حليفا مخلصا لأوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية، وقدم أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من المساعدات العسكرية.

وأضافت أن جونسون سيواصل المحادثات مع زيلينسكي ومن المتوقع أن يتحدثا عبر الهاتف مرة أخرى الأسبوع المقبل.

