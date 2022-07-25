دورة إسعافات أوَّلية للعاملين بشواطئ الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على استمرار التدريبات الخاصة بالمنقذين و العاملين في شواطئ و أندية المحافظة بالتزامن مع موسم الصيف وزيادة أعداد الزائرين للمحافظة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات نظمت إدارة السياحة بديوان عام محافظة الإسماعيلية و بالتعاون و بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية بالاسماعيلية، دورة تدريبية للعاملين بشواطئ محافظة الإسماعيلية بمركز التدريب التابع لمرفق الإسعاف حضرها عدد من المنقذين و العاملين من شواطئ فايد و الإسماعيلية؛ للتدريب على الأعمال الإسعافية و شملت الدورة كيفية الإنعاش القلبي و الرئوي و إسعاف النزيف و الجروح و ضربات الشمس.

وأوضح أشرف سليمان مدير إدارة السياحة بأنَّ الدورة التدريبية شهدت محاضرات متخصصة في الإسعافات الأولية، حاضر فيها الدكتورحسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية و الدكتورة ماهيتاب مهران مدير مركز التدريب.