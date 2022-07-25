اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 06:40 م
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دورة إسعافات أوَّلية للعاملين بشواطئ الإسماعيلية

الإثنين، 25 يوليه 2022 05:41 م
دورة إسعافات أوَّلية للعاملين بشواطئ الإسماعيلية جانب من الدورة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على استمرار التدريبات الخاصة بالمنقذين و العاملين في شواطئ و أندية المحافظة بالتزامن مع موسم الصيف وزيادة أعداد الزائرين للمحافظة. 
 
وتنفيذا لتلك التوجيهات نظمت إدارة السياحة بديوان عام محافظة الإسماعيلية و بالتعاون و بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية بالاسماعيلية،  دورة تدريبية للعاملين بشواطئ محافظة الإسماعيلية بمركز التدريب التابع لمرفق الإسعاف حضرها عدد من المنقذين و العاملين من شواطئ فايد و الإسماعيلية؛ للتدريب على الأعمال الإسعافية و شملت الدورة كيفية الإنعاش القلبي و الرئوي و إسعاف النزيف و الجروح و ضربات الشمس.
 
وأوضح أشرف سليمان مدير إدارة السياحة بأنَّ الدورة التدريبية شهدت محاضرات متخصصة في الإسعافات الأولية، حاضر فيها  الدكتورحسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية و الدكتورة ماهيتاب مهران مدير مركز التدريب.
 
 

الإسماعيلية

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الإسعافات الأولية

سياحة الإسماعيلية



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