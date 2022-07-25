دورات تدريبية مكثفة لجميع الطواقم التمريضية بالرعاية الصحية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد الدكتور أحمد البرعى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لقاءً مع الأطقم التمريضية بمستشفى فايد التخصصي، للاستماع إلى آرائهم، وللتعرف على احتياجاتهم من البرامج التدريبية حرصا على إكسابهم القدرات المعرفية والمهارات الفنية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى منظومة التأمين الصحي الشامل بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، وذلك بحضور شيرين سعد مسئول التمريض بالهيئة وتريزا رأفت مديرة إدارة التمريض بفرع الهيئة بالإسماعيلية ، وخلال اللقاء وجه مدير الفرع الشكر للجميع على مجهوداتهم وأدائهم المتميز فى العمل خلال الفترة الأخيرة ، موجها على بذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة الأداء ، وتماشيا مع إستراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية فى تحقيق أفضل النتائج والنجاحات ، ورفع كفاءة العمل بما يليق بمستوى الخدمات المقدمة بأعلى المعايير العالمية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وأعلن مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تنفيذ دورات تدريبية مكثفة تشمل جميع الطواقم التمريضيه بمحافظة الإسماعيليّة ، وتبدأ مطلع شهر أغسطس ، وتستمر على مدار شهرين ، لافتا إلى أهمية التدريب بما سينمى قدراتهم ومهارتهم التى ستمكنهم من أداء عملهم على النحو المهني المنشود لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحيه المتكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعى منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة .