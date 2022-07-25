اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 01:44 م
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دفن جثة فتاة لقيت مصرعها نتيجة سقوطها من شرفة منزلها بأطفيح

الإثنين، 25 يوليه 2022 12:44 م
دفن جثة فتاة لقيت مصرعها نتيجة سقوطها من شرفة منزلها بأطفيح جثة- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها، إثر سقوطها من شرفة منزلها في أطفيح، وطلبت تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وكشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الفتاة اختل توازنها وسقطت، لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من نافذة الطابق الثالث في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل، وتبين من خلال التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأن الفتاة اختل توازنها وسقطت مفارقة الحياة، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرتها ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 

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الجيزة

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