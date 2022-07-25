كتبت: هناء أبو العز

دعت نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا اليوم الإثنين، الموظفين الأرضيين بشركة لوفتهانزا الألمانية (أكبر شركة طيران ألمانية)، إلى إضراب بعد غد الأربعاء، في إطار خلاف حول الأجور، معلنة عن تأخيرات وإلغاءات لرحلات.

وذكرت النقابة - في بيان وفقا لراديو (فرنسا الدولي) اليوم الإثنين - أن الإضراب سيبدأ الأربعاء المقبل في الساعة 03:45 صباحا (حسب التوقيت المحلي للبلاد) وحتى السادسة من صباح الخميس المقبل.

ولم تحدد مجموعة لوفتهانزا كبرى شركات النقل الجوي الأوروبية حتى الآن تداعيات هذا التحرك على المسافرين في وقت يعاني منه الركاب أصلاً من انتظار طويل في المطارات والغاء رحلات كثيرة بسبب نقص في الموظفين.