دراسة: الكيبورد يحتوى على جراثيم أكثر من مقاعد المرحاض

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة، عن أن لوحة المفاتيح "الكيبورد" تحتوي على العديد من الجراثيم وأنها أكثر قذارة واتساخاً مقارنة بمقاعد المراحيض، بحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وأخذ الباحثون مسحات من عشرة من كل عنصر في مكاتب في جميع أنحاء المملكة المتحدة ثم مقارنتها بالأشياء المنزلية المتسخة.

كان متوسط ​​الجراثيم في المكتب يبلغ 21 ألف جرثومة لكل بوصة مربعة ، وكانت لوحة المفاتيح تحتوي عادةً على 3295 جرثومة ، بينما كانت تحتوي على 1676 جرثومة بالنسبة للماوس وكانت الهواتف المكتبية موطنًا لأكثر من 25000 جرثومة.

قال كريم سماني، العضو المنتدب لشركة TechDisinfect: "المكاتب وأدوات المكتب يمكن أن تكون أقذر بأربع مرات من مقعد المرحاض لأننا نقضي وقتًا أطول بكثير على مكاتبنا للعمل.

وأوضح أن بعض الناس يقومون بتناول الطعام والشراب في مكاتبهم، ولا يفكرون أبدًا في التنظيف بعد ذلك ولا يميل الموظفون أيضًا إلى التفكير بجدية في التعقيم بانتظام ".

وأضاف: "يمكن للفيروسات والجراثيم والبكتيريا أن تنتقل في جميع أنحاء المنزل بسهولة بالغة، لكن أماكن العمل لدينا من المحتمل أن تشكل خطرًا أكبر بكثير.كل شيء من أكواب القهوة إلى لوحات المفاتيح يمكن أن يؤوي العدوى."

لا يقتصر الأمر على المناطق العامة ذات الازدحام الشديد التي يمكن أن تؤوي فيروسًا ، فبعض الفيروسات يمكن أن تعيش على الأسطح مثل المعادن والبلاستيك لمدة تصل إلى يوم واحد، وهذا يعني معدات تكنولوجيا المعلومات اليومية ، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف ولوحات المفاتيح والماوس والطابعات.



