خدعت زوجها ونسبت طفلة من علاقة محرمة له.. السجن المشدد 10 سنوات لربة منزل

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل متهمة بالتزوير، ونسب طفلة من لزوجها، بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسنى العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمى عبد الكريم ومحمد عبد المنعم، وأمانة سر محمد جبر وإسلام إبراهيم شحاتة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة قامت بالتزوير ونسب طفلة من مرافقتها لأخر، لزوجها الذي يعمل بإحدى الدول العربية.

وتبين من التحقيقات أنها حملت قبل نزول زوجها للإجازة، وأنجبت بعد 3 أشهر من سفره، وعندما علم بالواقعة عاد إلى مصر، وحرر محضرا ضدها، إضافة إلى إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة ينكر فيها نسب الطفلة المسجلة باسمه.

الزوج أكد ي التحقيقات، أنه يعمل بإحدى الدول العربية وعاد لقضاء الإجازة في الفترة من 30 أكتوبر حتى 25 ديسمبر 2017، وقبل يومين من السفرأجرت زوجته اختبار حمل وأخبرته أنها حامل، لافتا أنه فوجىء في 23 مارس 2018 بأفراد أسرته يخبروه "مبروك جالك بنت"، فبادره الشك وعندما حسب الفترة ما بين بداية الحمل حتى الولادة وجدها 5 أشهر فقط، ما أكد شكه.

وأضاف الزوج أنه عاد إلى مصر مرة ثانية وتمكن من الوصول إلى الطفلة وأجرى تحليل dna والذى أكد أنها ليست ابنته، واستكمل أقواله بأنه متزوج في عام 2008 وأنجب منها بنت وولد وأن البنت الأخيرة ليست ابنته.

واتهم الزوجة بتزوير توقيعه واسمه داخل المستشفى التي أنجبت بها دون علمه، إضافة إلى استخراج شهادة ميلاد ونسب طفلة له.