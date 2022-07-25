خالد عبد الغفار يتسلم نتيجة مسابقة تعيين 20 أخصائى أشعة بوزارة الصحة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة السكان، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تسلم من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة تعيين 20 أخصائى إشعاعات مؤينة بوزارة الصحة، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء، على تلبية متطلبات العمل فى القطاع الطبى، سواء من اعتمادات مالية أو الموارد البشرية، كما وجه الشكر للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على حسن إدارة المسابقة، مشيدا بمنظومة التقييم الإلكترونية التى استخدمها الجهاز فى اختيار أفضل العناصر المتقدمة لتلبية حاجة القطاع الصحى من هذا التخصص.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن تعيين أخصائى الأشعة جاء بناء على مسابقة تم الإعلان عنها إلكترونيا «أون لاين» على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 6 فبراير وحتى 2 مارس الماضى، فى إطار تطبيق نص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأضاف أن عدد المتقدمين للوظائف المعلن عنها بلغ 874 متقدما، حيث انطبقت الشروط على 760 منهم، وحضر الاختبار الإلكترونى بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز 520 متقدما، وتم اختيار 20 متقدم وفقا للأعلى درجة فى الاختبار.

ولفت «عبدالغفار» إلى حرص الوزير على اتباع أفضل الممارسات فى اختيار الموظفين الجدد، لتلبية حاجة القطاع الصحى، خاصة مع ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية نتيجة جائحة كورونا، وهو ما ألقى بالمزيد من الأعباء والمسئوليات على وزارة الصحة.

وأوضح أن الدكتور صالح الشيخ ثمن التعاون المثمر مع الوزارة بما يخدم قضايا الوطن، مشيدا بالجهود الكبيرة والمخلصة التى يقدمها العاملون بالقطاع الصحى، وخاصة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجهاز وافق خلال النصف الأول من العام الجارى، على تنفيذ قرارات تكليف لعدد 16 ألفا و591 كادرا طبيا للعمل بالمنشآت الطبية المختلفة.