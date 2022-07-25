حياة كريمة.. جامعة القناة تنظم قافلة لقرية الشهيد خيرى بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن خطة قوافل الإصحاح البيئى تشمل مجالات الطب البشري، والبيطري، والإرشاد الزراعي، والصيدلة والطب البيطري، والاستشارات الهندسية والتمريض على مستوى قرى إقليم القناة - الإسماعيلية، السويس ،جنوب سيناء.

يأتى ذلك استكمالاً لدور الجامعة فى خدمة مجتمع الإقليم، بهدف تقديم التوعية البيئية والزراعية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات الموجودة فى كليات الجامعة فى مختلف المجالات والتخصصات.

جاء ذلك تعقيباً على إنطلاق قافلة طبية شاملة إلى قرية الشهيد خيرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب والتى يبلغ عدد سكانها حوالي30000 نسمة.

وأشار"مندور" إلى أن هذه القوافل تنظم بصفة دورية وستغطى كافة مناطق الإقليم ، لافتاً إلى أن تلك القافلة تحمل أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقام المتخصصون بكلية الزراعية بزيارة الحقول الزراعات المختلفة وتقديم النصائح للمزارعين بالقرية وتقديم العديد من الإرشادات الزراعى مع توزيع بعض المبيدات المجانية.

كما قامت القافله بتقديم العلاج ل762 حاله فى جميع التخصصات الطبية، وتم تنظيم جولات ميدانية داخل بعض المزراع والحقول والفاكهة وحل المشكلات التى عرضتها المزارعين فى أشجار المانجو والمحاصيل والتوصية بالالتزام بالاجراءات السليمه من التقليم والرى السليم لتفادى الاضرار الناتجة عن ملوحة التربه كما تم صرف وتوزيع المبيدات والأدوية الزراعية المنصرفة بالمجان من قبل الجامعة.

وفى الطب البيطرى تم الكشف وعلاج بعض الحالات المرضية من اغنام وماعز كما تم إجراء عملية جراحية لبعض الحالات مع صرف الأدوية اللازمة الحالات بالمجان.

وعن التثقيف الصحى تم عمل عدة ندوات حول كيفية غسل اليدين والأسنان والنظافة الشخصية والتغذية السليمة عند الأطفال من عمر4 سنوات وحتى 12سنه وعن وسائل منع الحمل والرضاعة الطبيعية للاطفال فى مختلف الأعمال وعن مرض الضغط والسكر والكبد والزواج المبكر وختام الإناث وفحص الثدى فى مختلف الأعمار.



المرضى



جانب من قافلة حياة كريمة



قافة بيطرية