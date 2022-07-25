حياة كريمة بالأقصر.. تفاصيل إطلاق شعلة الغاز الطبيعى لأول منزل فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا، العمل على قدم وساق فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفى هذا الصدد أطلق المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية توماس الوسطى بمركز ومدينة إسنا بالأقصر، وذلك بعد انتهاء قطاع البترول وشركة غاز مصر من تدفيع الغاز لأول مرة بقري اسنا.

وأكد محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، إن إطلاق الشعلة الأولى يأتي في إطار خطة توصيل الغاز الطبيعي لمختلف قرى مبادرة حياة كريمة بمركزي إسنا وأرمنت لإحلاله محل البوتاجاز، ووجه المحافظ بسرعة التواصل مع المواطنين في القرية للتعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية، مشيرا إلى التنسيق الكامل والمستمر مع وزارة البترول وشركاتها لسرعة تنفيذ هذا المشروع الحضاري المهم.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمعاونة للإسراع بالتنفيذ وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى، حيث أنه من المستهدف توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بدون أية مصاريف، وبنظام تقسيط على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيها شهريا لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المناطق التي يصلها الغاز لأول مرة.

يشار إلى أنه من المستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلي حوالي 17 ألف وحدة سكنية بمركز إسنا و10 آلاف وحدة بمركز أرمنت، حيث تم الانتهاء من أعمال مد الغاز في قرى النجوع قبلي وبحري وتوماس الوسطي، وجاري الانتهاء من مد الخط الرئيسي للغاز بقرية توماس 1 بعد الانتهاء من الأعمال الداخلية للقرية.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي بمحافظة الأقصر منذ بدء أعمال توصيل الغاز وحتى الآن بلغ نحو 91855 وحدة سكنية، كما تشهد قرية توماس وعافية بمدينة إسنا، استمرار العمل في المجمع الخدمات الزراعي بقرية توماس 2، ومحطة الصرف الصحي بقرية توماس 2 التابع لمجلس قروي توماس وعافيه، حيث يتابع اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى جولات على عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة بقرية الحلة جنوب شرق الأقصر، حيث تفقد مجمع خدمات المواطنين الحلة والذي يتكون من مبنى مجمع خدمات المواطنين من ثلاث طوابق الدور الأرضي مركز تكنولجي، والدور الأول علوي بها مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب سجل مدني ومكتب تموين وقاعة اجتماعات، والدور الثانى يوجد به وحدة محلية ومجلس محلي ومكتب تضامن اجتماعي تحت الإنشاء.















