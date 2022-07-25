حملات مكثفة لتموين دمياط لضبط الأسواق.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط عدة حملات بنطاق مراكز كفر سعد وفارسكور ودمياط، وأسفرت عن ضبط محطة تعبئة وقود بناحية كفر سعد تبيع السولار بأزيد من السعر الرسمى المقرر له، كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر لا يوجد لها فواتير أو إفراج جمركى دال على مصدرها أو دخولها البلاد بشكل قانونى والتحفظ على طقم 30 كأس زجاج تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى سجائر محلية الصنع، وتحريرمحضر عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع للجمهور بالمخالفة للقرار 330لسنة 2017.

وتحرير5 محضر عدم حمل شهادة صحية وفى نطاق كل من مركز فارسكور ودمياط، بالإضافة إلى تحرير عدد 82 محضر بيانها 5 مخبز بلدى إنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية بمبلغ 22 ألف جنيه، وتحرير 4 محاضر موزعين غاز بدون إعلان عن الأسعار، 3 محضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى (سكر، أرز )، 2 محضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الإخفاء عن الرقابة.

وتحريرمحضر استعمال أكياس سوداء، و49 محضر محلات عامة لمخالفتها عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل ،15محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية .

وجارى تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والسلع مجهولة المصدر وتنفيذا لتوجيهات على المصيلحى وزير التموين وتوجيهات معالى منال عوض محافظ دمياط.