حملات على حمامات السباحة بنوادى كفر الشيخ للتأكد من وسائل السلامة

وتفقد مصطفي غريب، وكيل المديرية للرياضة، حمام السباحة بنادي سخا الرياضي، للتأكد من توافر وسائل الأمن، حفاظا على حياة الأطفال والمشاركين، بحضور علاء العربي. مدير إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية.

وأكد الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بتطبيق الإجراءات الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة بمبادرة “مصر بلا غرقى"، والخاصة بتأمين حمامات السباحة وأدوات الإنقاذ والمنقذين ولاسيما مع زيادة الإقبال على استخدام حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية في فصل الصيف.

وأكد محروس على تنفيذ تعليمات وزير الشباب والرياضة على ضرورة المتابعة والرقابة الدورية على المنشآت الشبابية والرياضية ومراعاة تطبيق كافة الضوابط المتعلقة باستخدام حمامات السباحة للحفاظ على سلامة روادها، والتأكد من وجود المنقذين المدربين بجميع حمامات السباحة، وتنفيذ تدريبات متخصصة لمحو أمية السباحة لدى النشء والشباب والأعضاء في إطار مستهدفات مبادرة "مصر بلا غرقى".



التأكد من توافر وسائل السلامة



جانب من المتابعة