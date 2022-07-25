اليوم السابع
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حملات على حمامات السباحة بنوادى كفر الشيخ للتأكد من وسائل السلامة

الإثنين، 25 يوليه 2022 12:39 م
حملات على حمامات السباحة بنوادى كفر الشيخ للتأكد من وسائل السلامة جانب من المتابعة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تنظم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ حملات على النوادي للتأكد من توافر كل وسائل السلامة، وتواجد المدربين والمنقذين طوال عمل حمام السباحة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتوافر أدوات الانقاذ والاسعافات الأولي،  بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ  كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومتابعة الدكتور عزت محروس، مديرية المديرية.

وتفقد مصطفي غريب، وكيل المديرية للرياضة، حمام السباحة بنادي سخا الرياضي، للتأكد من توافر وسائل الأمن، حفاظا على حياة الأطفال والمشاركين، بحضور علاء العربي. مدير إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية.

وأكد الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بتطبيق الإجراءات الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة  بمبادرة “مصر بلا غرقى"،  والخاصة بتأمين حمامات السباحة وأدوات الإنقاذ والمنقذين ولاسيما مع زيادة الإقبال على استخدام حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية في فصل الصيف.

وأكد محروس على تنفيذ تعليمات وزير الشباب والرياضة على ضرورة المتابعة والرقابة الدورية على المنشآت الشبابية والرياضية ومراعاة تطبيق كافة الضوابط المتعلقة باستخدام حمامات السباحة للحفاظ على سلامة روادها، والتأكد من وجود المنقذين المدربين بجميع حمامات السباحة، وتنفيذ تدريبات متخصصة لمحو أمية السباحة لدى النشء والشباب والأعضاء في إطار مستهدفات مبادرة "مصر بلا غرقى".

 

التأكد من توافر وسائل السلامة
التأكد من توافر وسائل السلامة

 

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

 

متابعة حمامات السباحة بنادي سخا
متابعة حمامات السباحة بنادي سخا

 

 


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