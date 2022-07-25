اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 06:39 م
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حملات تموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بالإسماعيلية

الإثنين، 25 يوليه 2022 05:37 م
حملات تموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بالإسماعيلية جانب من الحملات
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق و المحلات و المخابز و العمل على تقديم منتج جيد و آمن للمواطنين و عدم احتكار السلع و التلاعب في الأسعار.
 
وتنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية نظمت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملة تموينية بالتعاون مع الرقابة التموينية، و إدارة تموين المركز، و مباحث التموين.
 
و أسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 55 محضرًا، منها 14 محاضر؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط ، و 17 محضر عدم حمل شهادة صحية، و 2محضر بيع بأزيد من التسعيرة، و3 محاضر عدم استخدام لافته باللغة العربية. 
 
وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 2 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 4 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و 7محاضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجن.
 
وأكد حامد إبراهيم حامد مدير عام مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي لضبط العمل الأسواق والمحلات التجارية والمخابز وتقديم منتجات آمنة للمواطنين.
 
 
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الإسماعيلية

حملات تموينية

مباحث التموين

محافظة الاسماعيلية

الرقابة التموينية



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