حملات تموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق و المحلات و المخابز و العمل على تقديم منتج جيد و آمن للمواطنين و عدم احتكار السلع و التلاعب في الأسعار.

وتنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية نظمت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملة تموينية بالتعاون مع الرقابة التموينية، و إدارة تموين المركز، و مباحث التموين.

و أسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 55 محضرًا، منها 14 محاضر؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط ، و 17 محضر عدم حمل شهادة صحية، و 2محضر بيع بأزيد من التسعيرة، و3 محاضر عدم استخدام لافته باللغة العربية.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 2 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 4 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و 7محاضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجن.

وأكد حامد إبراهيم حامد مدير عام مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي لضبط العمل الأسواق والمحلات التجارية والمخابز وتقديم منتجات آمنة للمواطنين.