جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من السلع الغذائية المحظور تصديرها

تمكنت الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم، برئاسة خالد الشبريسى، بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي، من ضبط محاولة تهريب كمية من السلع الغذائية المحظور تصديرها، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، واللائحة والقواعد المنفذة لأحكام الاستيراد والتصدير وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 141 لسنة 2022.

بناءً على مذكرة معلومات مشتركة، مقدمة من محمد بدر مأمور مكافحة التهرب الجمركى، ومحمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي، وقسم البحث الجنائي مفادها اعتزام شركة أ . ت تهريب أصناف مخالفة وأصناف موقوف تصديرها وغير مثبتة بالمستندات ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 7500 لسنة 2022 صادر نهائي السلوم محملة على السياره رقم (١٢١٩٥ـــ ٨ / ١٦٥١٤- ٢٥ ) جماهيرية قيادة س . م . ع ليبي الجنسية والصنف طبقا للمستندات المقدمة فاصوليا بيضاء ـ ملوخية .

وقام علاء عنتر مدير حركة الصادر بتشكيل لجنة من محمد منصور مأمور الحركة، وإسلام محمدي مأمور التعريفة للكشف والمعاينة بحضور مقدمي الاخباريات ومندوب الشركة وقائد السيارة فتبين وجود 1800كيلو جرام فول مدشوش 3500 كيلوجرام فول حصي و4375 كيلوجرام قمح غير مدرجين بالبيان الجمركي وموقوف تصديرهم طبقا لقرار السيد وزير التجارة والصناعة رقم 141 لسنة 2022، وبلغت قيمة المضبوطات 348 ألف و750 جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 697 الف و500 جنيه.

وقرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 100 لسنة2022 بمعرفة الاستاذ عيد زهران الشئون القانونية، وتم طلب التصالح مع الجمارك وسداد التعويضات الجمركية المستحقة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .