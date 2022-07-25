جامعة طنطا تحصد المركز الرابع وفقا لتقرير الهيئة العامة لتعليم الكبار

أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار عن حصول جامعة طنطا على المركز الرابع بين الجامعات المصرية بإجمالى أعداد 31816 متحررًا من الأمية، طبقاً للتقرير الصادر من الهيئة للعام المالى 2021/2022.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الجامعة حققت قفزات متتالية لتحقيق الصدارة فى مجال محو الأمية بين الجامعات المصرية، تنفيذاً لاستراتيجية الجامعة ودورها الريادي فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والمشاركة فى المبادرات الرئاسية للوصول لـــ " مصر بلا أمية ".

من جانبه أشار الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أهمية دور القطاع فى تفعيل دور الجامعة في حل مشكلات المجتمع والإسهام في قضايا التنمية، موضحاً أن قضية محو الأمية تأتى على رأس الأولويات، حيث إتخذ المجلس العديد من القرارات التى من شأنها تعزيز دور الجامعة فى القضاء على الأمية كإعداد جدول زيارات من قبل الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع المنسق العام لمحو الأمية بالجامعة، وارساله للكليات المعنية بالمشروع، وربط ترشيح الطلاب بالكليات المعنية بالمشروع فى الأنشطة الطلابية المختلفة وإتحاد الطلاب باستفاء مطلب محو الأمية، علاوةً على دعم الطلاب ومساعدتهم فى استيفاء مطلب محو الأمية من خلال مشاركة الطلاب فى القوافل الشاملة التى تقوم بها الجامعة، وإرسال جداول القوافل الشاملة التى يقوم بها القطاع إلى الكليات المعنية وإعلانها على مواقعها، فضلاً عن توفير دارسين أميين للتسير على طلاب الجامعة.

كما أضاف أن القرارات التى تم اتخاذها شملت أيضاً تفعيل دور منصة تعليم الكبار وموقع محو الأمية بالجامعة فى نشر برامج توعوية للطلاب ومحاضرات ارشادية فى كيفية محو أمية الدارسيين، والتنسيق مع السيد الدكتور مدير وحدة MIS بالجامعة لإرسال إيميلات للطلاب بها مواعيد الاختبارات وأماكنها، مسجلاً بها أسماء الدارسين لدى كل طالب وفقاً لنظام التعاقد الحر.