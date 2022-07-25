جامعة القناة تحقق إنجازا جديدا بتصنيف شنغهاى للمواد الأكاديمية في عام 2022

واستطرد " مندور" أن الجامعة حققت المركز301–400 عالميا والمركز الثالث محليًا، وحافظت على ترتيبها في كل من العلوم البيطرية في المركز201–300 عالميا و المركزالرابع محليا ، والصيدلة والعلوم الصيدلانية في المركز401–500 عالميًا والمركز الرابع محليا.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة للارتقاء بالجامعة وتحسين التصنيف الدولي لها والذي ساهم في حصول الجامعة على مركز متميز فى تصنيف شانغهاي ومؤكداً على سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية ، وتاكيدا لدور الجامعات والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

فيما أكدت الدكتوره ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على اهتمام الجامعة بمنظومة البحث العلمي وتوفير كافة سبل الدعم للباحثين في إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة ، مشيره إلى إرتفاع مؤشرات ومجالات التعاون الدولي ومنها عدد الابحاث المنشورة دوليا ، مما كان له الأثر البالغ في حصول جامعة قناة السويس على مراكز متميزة بين الجامعات المصرية والدولية في العديد من التصنيفات العالمية .

وأشارت الدكتوره سحر الشاطوري القائم بعمل رئيس مكتب التعاون الدولي ورئيس وحدة التصنيف الدولي بالجامعة ، إلى أن تصنيف Subject of ARWU يقوم بتصنيف الجامعات في عدد 54 تخصص عبر المجالات الاساسية الخمسة وهي العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية. ويعتمد تصنيف شنغهاي في تقييمه على خمسة معايير رئيسية ، وهي عدد الأوراق المنشورة في موضوع أكاديمي في مجلات الربع الأول (Q1) ، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل مجال ، والتعاون الدولي مشارا اليه بعدد الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين في مجال التصنيف ، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات الدولية Top) ) ، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية في هذا المجال.